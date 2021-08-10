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العراق ينظم بطولة دولية بـ"المواي تاي" في إقليم كوردستان

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-10T19:56:37+0000
العراق ينظم بطولة دولية بـ"المواي تاي" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك، يوم الثلاثاء، حصول موافقة الاتحاد العربي للمواي تاي على استضافة العراق لبطولة النخبة الدولية والتي ستقام في الرابع من أيلول المقبل في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال علك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الدول العربية والاجنبية أعلنت موافقتها على المشاركة في البطولة وبحضور ممثل من الأتحاد الدولي للمواي تاي (lFMA)".

وأضاف، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ومدير شباب ورياضة الاقليم شاكر سمو اعلنوا على دعمهم وتواجدهم في البطولة"، مشيرا الى ان "العراق قادر على استضافة الأحداث الدولية وعازم على انجاح البطولة بكل المجالات".

واشار الى ان "بطولة العراق لمنتخبات المناطق كانت بروفة نهائية لاحتضان الكرنفال الدولي"، منوها الى أن "بطولة النخبة ستكون مضيفة على نفقة الاتحاد العربي، وسيتحمل اتحادنا الأمور اللوجستية والإدارية التي تساهم في انجاح البطولة".

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