العراق ينظم بطولة العالم للسيف العربي للمبارزة

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن ان الاتحاد الدولي للعبة وافق رسمياً على تنظيم العراق بطولة العالم الموسومة بـ (ستلايت).

وقال حسن لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد الدولي منح الموافقة للاتحاد العراقي لاستضافة البطولة في العاصمة بغداد شهر تشرين الاول المقبل.

واضاف ان البطولة ستقام لفعالية السيف العربي للرجال ليومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل.

وبين ان المنافسات تعد ضمن روزنامة الاتحاد الدولي السنوية وستكون فرصة للعراق لاستضافة مثالية .