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العراق ينظم اول بطولة عربية بعد انتشار جائحة كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-09T06:31:23+0000
العراق ينظم اول بطولة عربية بعد انتشار جائحة كورونا

شفق نيوز/ ينظم الاتحاد العراقي للكابادي بطولة العرب للمتقدمين  في العاصمة العراقية بغداد  للفترة من 16 - 20 من شهر كانون الاول .

وقال  حميد نعمة الحمداني أمين عام الاتحاد العراقي للكابادي، ورئيس الاتحاد العربي للكبادي، لوكالة شفق نيوز،  ان ستة منتخبات عربية ستشارك في البطولة وهي : لبنان وسوريا ومصر  والأردن وفلسطين اضافة الى العراق البلد المنظم .

واضاف ، ان المنتخبات العربية المذكورة سلمت موافقاتها الرسمية وستحضر في الوقت المحدد للمشاركة بالمنافسات العربية .

واوضح الحمداني ان الاتحاد اتخذ كل الاحتياطات الصحية ، والمتطلبات والاحتياجات الخاصة بالبطولة بغية اخراجها بشكل مثالي ولائق لعكس صورة مشرفة للرياضة العراقية .

واشار الى ان الاتحاد يعتبر الاتحاد الاول الذي يقيم بطولة عربية فعلية في العراق منذ انتشار جائحة كورونا في العالم .

 

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