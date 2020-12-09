العراق ينظم اول بطولة عربية بعد انتشار جائحة كورونا

شفق نيوز/ ينظم الاتحاد العراقي للكابادي بطولة العرب للمتقدمين في العاصمة العراقية بغداد للفترة من 16 - 20 من شهر كانون الاول .
وقال حميد نعمة الحمداني أمين عام الاتحاد العراقي للكابادي، ورئيس الاتحاد العربي للكبادي، لوكالة شفق نيوز، ان ستة منتخبات عربية ستشارك في البطولة وهي : لبنان وسوريا ومصر والأردن وفلسطين اضافة الى العراق البلد المنظم .
واضاف ، ان المنتخبات العربية المذكورة سلمت موافقاتها الرسمية وستحضر في الوقت المحدد للمشاركة بالمنافسات العربية .
واوضح الحمداني ان الاتحاد اتخذ كل الاحتياطات الصحية ، والمتطلبات والاحتياجات الخاصة بالبطولة بغية اخراجها بشكل مثالي ولائق لعكس صورة مشرفة للرياضة العراقية .
واشار الى ان الاتحاد يعتبر الاتحاد الاول الذي يقيم بطولة عربية فعلية في العراق منذ انتشار جائحة كورونا في العالم .