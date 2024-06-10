العراق ينجز متطلبات إنجاح مهمة المنتخب الأولمبي في باريس (صور)

شفق نيوز/ أنجز الوفد المشترك بين اللجنة الأولمبية العراقية واتحاد كرة القدم، يوم الاثنين، جميعَ متطلبات إنجاح رحلة المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس التي ستنطلق الشهر المقبل.

وأوضح الأمين العام للجنة الأولمبية، هيثم عبد الحميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد المشترك قام بجولة مكثفة في ملاعب التدريبات والملعب الرئيسي لمباريات المنتخب، وأطلع على مقر سكن البعثة وتفاصيل الطعام وغرف اللاعبين والطواقم الإدارية والفنية".

وأكد عبدالحميد، أن "المكتب التنفيذي والعاملين في اللجنة الأولمبية يبذلون أقصى الجهود لحسم جميع المتعلقات قبل شهر من انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي المقرر إقامته في ضواحي مدينة بوردو الفرنسية".

وأشار إلى أن "بعثة المنتخب الأولمبي، ستتخذ من فندق ماريوت في مدينة ليون، مقراً لها تأهباً لملاقاة منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب".

من جانبه، بيّن الأمين المالي للجنة الأولمبية سرمد عبدالإله، أن "الوفد المشترك عقد اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين في مدينة ليون، حيث تم اللقاء بممثلي اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، والتباحث معهم بشأن جميع الأمور اللوجستية التي من شأنها أن تسهم في إنجاح رحلة منتخبنا الأولمبي بدءاً من مرحلة الدخول بمعسكر تدريبي مروراً بخوض منافسات الأولمبياد.

يذكر أن الوفد المشترك ضم الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد، والأمين المالي سرمد عبدالإله، والمدير الإداري للمنتخب الأولمبي عبدالجبار هاشم، والمحلل الفني للمنتخب الأولمبي عبد الأمير ناجي، فضلاً على السكرتير الأول في سفارة جمهورية العراق في فرنسا أرشد مظهر، والمنسق العام للاتحاد العراقي لكرة القدم في قارة أوروبا روان الناهي.