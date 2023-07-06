العراق ينجح في اعتراضه ويحصل على الوسام الفضي بدلا من النحاسي

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الاولمبية الوطنية، يوم الخميس، نجاح العراق في اعتراضه على اللاعب الجزائري، وحصوله على على الوسام الفضي بدلا من النحاسي، ضمن منافسات فعالية ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية الرياضية الجارية احداثها في الجزائر.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية سمير الموسوي باتصال هاتفي من الجزائر لوكالة شفق نيوز: "نجح اعتراض اتحاد ألعاب القوى العراقي على مشاركة اللاعب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية وهذا لا يجوز كون المشاركة يحب ان تكون لأبناء البلد الذي ينتمي إليه اللاعب".

وأضاف "لقد نجح الاعتراض ليحصل العراق على الميدالية الفضية بدلاً من البرونزية في فعالية الزانة.

وكان منتخب العراق لالعاب القوى حصل على الوسام الأول عن طريق العداءة "مريم عبد الحميد" في فعالية القفز العالي، بينما حصل العداء "أمير فالح" في فعالية القفز بالزانة على الوسام الثاني والذي تخول لوسام فضي بعد نجاح اعتراض اليوم.