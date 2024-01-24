العراق ينتقل لدور الـ16 متصدراً بعد فوزه على فيتنام في بطولة آسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة القدم الفوز على نظيره الفيتنامي، يوم الأربعاء، كما فاز المنتخب الياباني على إندونيسيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من منافسات كأس آسيا 2023 الجارية أحداثها في قطر.

وفي المباراة الأولى فاز المنتخب العراقي على نظيره الفيتنامي بنتيجة 3-2 وجرت المباراة على على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفيتنامي بهدف دون مقابل لمنتخب العراق جاء عن طريق اللاعب "بوي هوانغ فيت انه" عند الدقيقة 42، وشهد الشوط الأول عند الدقيقة 45+4 طرد لاعب المنتخب الفيتنامي "كاوت فان كانغ" بعد حصوله على البطاقة الحمراء لتعمده اللعب الخطر ليكمل فيتنام المباراة بعشرة لاعبين.

ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 47 سجل ريبين سولاقا هدف التعديل من رأسية رائعة، وفي الدقيقة 73 سجل العراق هدفه الثاني عند الدقيقة 73 براسية رائعة لأيمن حسين، وأضاع أيمن حسين ركلة جزاء في الدقيقة 84، وسجل منتخب فيتنام هدف التعادل في الدقيقة 90+1 عن طريق اللاعب "نوغين كوانغ"، وسجل العراق هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 90+11 عن طريق أيمن حسين.

وضمن المجموعة نفسها فاز منتخب اليابان على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1 وجرت المباراة على استاد الثمامة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح "اياسي اويدا" في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني سجل اليابان هدفه الثاني عن طريق نفس اللاعب "اياسي اويد" في الدقيقة 52، وأضاف اليابان هدفه الثالث عندما سجل مدافع إندونيسيا جوستين هويتر هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88، وسجل إندونيسيا هدفه الوحيد في الدقيقة 90+1 عن طريق ساندي واش.