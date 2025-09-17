العراق ينتظر صافرتي "ما نينغ ومخادمة" للوصول إلى كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، طاقميّ حكّام مباراتيّ العراق المقبلتين مع كل من إندونيسيا والسعودية ضمن الملحق المقرر في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر انطلاق مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، في الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ووفقاً للجنة الحكّام في الاتحاد، سيقود طاقم تحكيم صيني بقيادة الحكم "ما نينغ"، مباراة العراق وإندونيسيا المقررة يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في حين أُسندت مباراة العراق والسعودية المقررة يوم 14 من الشهر نفسه، إلى إلى طاقم أردني بقيادة أدهم مخادمة.

وتحدد مباراتا العراق مع إندونيسيا والسعودية ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إمكانية تأهله إلى كأس العالم من عدمه، بعد إخفاقه في الوصول إليها في المرحلة المباشرة للتصفيات.