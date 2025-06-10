العراق ينتزع فوزاً معنوياً من الأردن في ختام الدور الثالث من تصفيات المونديال

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي فوزاً معنوياً على نظيره الأردني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في الساعة التاسعة والربع مساءً على أرضية ملعب عمّان الدولي، وشهد شوطها الأول أداءً متكافئاً بين الطرفين انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب العراقي من فك شيفرة الدفاع الأردني في الدقيقة 77، بعد تنفيذ حسن عبد الكريم لكرة ثابتة ارتطمت بزميله سجاد جاسم لتسكن شباك "النشامى"، مسجلاً هدف المباراة الوحيد.

ودخل المنتخب العراقي اللقاء بعد أن فقد فرصة التأهل المباشر إثر خسارته أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية بالبصرة، ما جعله يستقر في المركز الثالث بالمجموعة، ليتجه إلى خوض الملحق الآسيوي.

في المقابل، خاض المنتخب الأردني المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما ضمن التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه العريض على منتخب عُمان بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة.

وبهذا الفوز، يختتم المنتخب العراقي مشواره في دور المجموعات بانتصار مهم قبيل الدخول في معترك الملحق الآسيوي، بينما أنهى المنتخب الأردني مشواره في التصفيات بمركز مؤهل رسمياً إلى مونديال 2026.