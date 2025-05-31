العراق ينتزع أربع ميداليات في بطولة العالم بالمواي تاي للمتقدمين

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي، يوم السبت، أربع ميداليات (فضية وثلاث برونزيات) في بطولة العالم بالمواي تاي للمتقدمين التي استمرت عشرة أيام في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة أكثر من 75 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، مصطفى جبار علك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الميدالية الفضية جاءت في فعالية "المواي تاي" الزوجي عبر الثنائي المميز علي هاشم صباح وعلي محمد لطفي، بعد أداء قوي ومنافسة شرسة أمام أفضل لاعبي العالم.

وأضاف علك، أما الميداليات البرونزية الثلاث، في فعالية الماي مواي (زوجي) جاءت عن طريق ضياء الدين طعمة ونوار حيدر عباس، وفي فعالية الواي كرو كانت من نصيب أحمد هيثم عباس، وصلاح صفاء حسن فعالية القتال.

وأشار علك إلى أن اللاعبين العراقيين قدموا مستويات فنية راقية، عكست تطور اللعبة في العراق وسمعته المشرفة على الساحة الدولية، مضيفاً أن البطولة شهدت تنافساً عالي المستوى بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في المواي تاي.

وثمّن علك الدعم الكبير الذي قدمته اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، برئاسة عقيل مفتن، والمكتب التنفيذي كان له الأثر الواضح في اعتلاء اللاعبين العراقيين منصات التتويج في هذا المحفل العالمي.