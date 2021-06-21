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العراق ينال وساماً نحاسياً في بطولة لبنان الدولية بالتايكواندو

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-21T11:12:21+0000
العراق ينال وساماً نحاسياً في بطولة لبنان الدولية بالتايكواندو

شفق نيوز/ أكد إبراهيم البهادلي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الاثنين، حصول العراق على وسام نحاسي في بطولة بيروت الدولية بالتايكواندو المصنفة فئة G2.

وقال البهادلي لوكالة شفق نيوز؛ ان اللاعب العراقي مهدي صالح حصل على الوسام النحاسي في منافسات وزن 87 كغم في بطولة بيروت الدولية بالتايكواندو بعد فوزه على لاعب أفغاني وآخر لبناني فيما خسر نزاله الأخير أمام منافسه اللاعب التركي الذي حصل على الوسام الذهبي في ختام المنافسات.

وبين البهادلي، انه أجرى مجموعة من اللقاءات والاجتماعات على هامش بطولة لبنان الدولية، كان أهمها مع رئيس وأعضاء الاتحاد الآسيوي للتايكواندو، كذلك مع عدد من رؤساء اتحادات عربية وآسيوية، مبيناً أن الهدف من تلك اللقاءات خدمة اللعبة وتطويرها في العراق من خلال تبادل الخبرات مع دول متطورة بالتايكواندو.

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