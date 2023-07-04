العراق ينافس بـ3 سباحين ببطولة العالم في اليابان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة 3 سباحين في بطولة العالم المقررة في اليابان منتصف الشهر الحالي.

وقال عضو الاتحاد حسن عريان خليل، لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد وضع منهاجه لإعداد المنتخب لأكبر بطولة تقام للعبة"، مبينا ان "المنتخب دخل معسكرا تدريبيا في مدينة قونيا التركية استعداداً للبطولة العالمية المقبلة المقررة في اليابان منتصف هذا الشهر".

وأضاف أن "المدرب مصطفى خضير حسن اختار ثلاثة سباحين سيمثلون المنتخب للمرحلة المقبلة وهم عمر صاحب كاظم، وحسين محمد جاسم، وحسن صاحب كاظم"، مبيناً أن "الاتحاد العراقي يأمل تحقيق سباحينا اوسمة متنوعة وانجازات جديدة سيما بعد الإعداد الجيد للاعبين داخل وخارج العراق".

وتعد بطولة العالم للألعاب المائية 2023 هي النسخة العشرون من بطولة…