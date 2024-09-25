العراق يمطر بروناي بـ 15 هدفاً بلا جواب

شفق نيوز/ حقق منتخب شباب العراق فوزاً كبيراً على منتخب بروناي، بنتيجة 15-0، في المباراة التي جرت في الساعة 11:30 صباحاً على ملعب "بوريرام"، ضمن الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 20 عاماً، التي تستضيفها تايلاند.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بثمانية أهداف دون مقابل لبروناي.

وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق مصطفى نواف في الدقيقة 15، وأسيداد حاجي في الدقيقتين 17 و33، وكرار جعفر في الدقيقتين 25 و28، وأموري فيصل في الدقيقة 39، بالإضافة إلى مصطفى نواف مرة أخرى في الدقيقتين 42 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف منتخب العراق 7 أهداف أخرى، حيث جاء الهدف التاسع عن طريق خطأ المدافع في الدقيقة 50، ثم سجل أيمن لؤي 3 أهداف في الدقائق 57 و68 و87، وأموري فيصل هدفاً آخر في الدقيقة 60، وهولكرد قيس في الدقيقة 70، وأخيراً أحمد جاسم في الدقيقة 85.

ويعكس هذا الانتصار الأداء القوي لمنتخب الشباب العراقي ويضعه في موقف جيد في بداية التصفيات.