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العراق يلتقي ودياً مع فيتنام قبل 5 ايام من لقاء هونغ كونغ

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-02T07:23:13+0000
العراق يلتقي ودياً مع فيتنام قبل 5 ايام من لقاء هونغ كونغ

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن وضع الاتحاد خارطة طريق للمنتخب الوطني قبل ملاقاة هونغ كونغ ضمن المنافسات المزدوجة .

وقال شامل كامل لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم  تلقت كتاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ للعبة، يبلغهم بشأن موعد ومكان مباراتهم أمام منتخبنا الوطني ضمن الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وأضاف أن اتحاد هونغ كونغ تراجع عن نقل المباراة من أرضه إلى دولة أخرى، وأبلغونا بإقامة المباراة في بلدهم بالثلاثين من شهر آذار من العام 2021، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وأوضح أن الاتحاد قرر اقامة مباراة ودية لمنتخبنا قريبة على هونغ كونغ بغية تأقلم اللاعبين على الاجواء، مبيناً أن الاتحاد حدد بشكل مبدئي اقامة لقاء ودي مع فيتنام يوم 25 من شهر اذار المقبل ليتوجه الوفد العراقي بعدها الى هونغ كونغ لخوض اللقاء في الثلاثين من الشهر نفسه.

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