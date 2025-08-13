العراق يلاقي هونغ كونغ في افتتاح مشواره بكأس ملك تايلاند الودية

شفق نيوز- بغدادأوقعت قرعة بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية، اليوم الأربعاء، منتخب العراق لكرة القدم في مواجهة هونغ كونغ، ضمن أولى مبارياته المقررة في الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل، فيما يلتقي منتخب تايلاند المضيف مع منتخب فيجي في اليوم ذاته.

ووفق نظام البطولة، يتأهل الفائزان من المباراتين إلى المباراة النهائية التي ستقام في السابع من الشهر نفسه لتحديد الفائز باللقب، بينما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويشارك العراق في النسخة الـ51 من البطولة، التي تقام خلال فترة التوقف الدولي بين 1 و9 أيلول، إلى جانب منتخبات تايلاند (المركز 99 عالميًا)، هونغ كونغ (المركز 147 عالميًا)، وجزر فيجي (المركز 150 عالميًا)، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز 58 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".