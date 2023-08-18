العراق يلاقي هونغ كونغ غداً في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية لكرة الطائرة

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي يوم غد السبت منتخب هونغ كونغ في مستهل مشواره ببطولة آسيا لكرة الطائرة.

ووضعت القرعة العراق في المجموعة الاولى الى جانب المستضيف ايران ومنتخب هونغ كونغ، وتستضيف مدينة أرومية عاصمة الكرة الطائرة الايرانية منافسات هذه البطولة وعلى صالتين بمشاركة 17 منتخب وزعوا على 6 مجموعات في كل مجموعة 3 منتخبات ويتاهل الى الدور الثاني بطل ووصيف كل مجموعة.

وقال رئيس وفد المنتخب الوطني للكرة الطائرة عبد الكريم عبد العباس لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب الوطني يخوض أول وحدة تدريبية اليوم في مدينة أرومية الأيرانية قبل الدخول في المنافسات الأسيوية يوم غد السبت، مبينا ان المنتخب العراقي جاهز للقاء هونغ كونغ غدا وتحقيق نتيجة ايجابية.

وكان المنتخب العراقي للكرة الطائرة انهى معسكره التدريبي امس في السليمانية استعدادا لمنافسات البطولة الأسيوية التي تستضيفها في ايران .