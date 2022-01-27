سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يلاقي كوريا الجنوبية في بطولة آسيا بكرة اليد

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-27T09:44:14+0000
العراق يلاقي كوريا الجنوبية في بطولة آسيا بكرة اليد

شفق نيوز/ اصدر الاتحاد الاسيوي لكرة اليد، يوم الخميس، جدول المباريات المتبقية لبطولة اسيا.

وقرر الاتحاد الاسيوي اقامة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكوري الجنوبي يوم 30 كانون الثاني الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

وسينتظر الاتحاد الاسيوي لكرة اليد نتيجة فحص اللاعبين يوم السبت وبعدها يقرر اقامة المباراة من عدمه.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل أمس امام الكويت 25-25 في مباراة مثيرة اهلت العراق لخوض مباراة الملحق امام كوريا الجنوبية الذي انسحب من لقاء قطر بسبب تعرض لاعبيه الى عدة اصابات في صفوفه.

related

العراق يتقدم بطلب لاستضافة بطولة العرب بكرة اليد

Date: 2021-04-22 17:39:45
العراق يتقدم بطلب لاستضافة بطولة العرب بكرة اليد

بطولة آسيا بكرة اليد.. المنتخب العراقي يتأهل لدور الثمانية على حساب عمان

Date: 2022-01-20 14:48:20
بطولة آسيا بكرة اليد.. المنتخب العراقي يتأهل لدور الثمانية على حساب عمان

طاقم تحكيمي أوزبكي لقيادة مباراة العراق وكوريا الجنوبية

Date: 2021-11-02 14:58:50
طاقم تحكيمي أوزبكي لقيادة مباراة العراق وكوريا الجنوبية

العراق يصطدم بإيران وكوريا الجنوبية بالتصفيات النهائية لكأس العالم

Date: 2021-07-01 07:19:26
العراق يصطدم بإيران وكوريا الجنوبية بالتصفيات النهائية لكأس العالم

منتخب العراق لكرة اليد يحرج نظيره الايراني ويخسر امامه في الدقائق الاخيرة

Date: 2022-01-22 11:33:17
منتخب العراق لكرة اليد يحرج نظيره الايراني ويخسر امامه في الدقائق الاخيرة

كوريا تمنح تايكواندو العراق 130 الف دولار وخبيراً لستة اشهر

Date: 2021-06-09 18:25:53
كوريا تمنح تايكواندو العراق 130 الف دولار وخبيراً لستة اشهر

يد العراق يخسر أمام البحرين ويلاقي الكويت الأربعاء بمباراة حاسمة

Date: 2022-01-24 16:19:56
يد العراق يخسر أمام البحرين ويلاقي الكويت الأربعاء بمباراة حاسمة

بـ"ظلم تحكيمي".. العراق يخسر نهائي بطولة آسيا للصم أمام إيران

Date: 2021-06-10 18:45:31
بـ"ظلم تحكيمي".. العراق يخسر نهائي بطولة آسيا للصم أمام إيران