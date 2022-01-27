العراق يلاقي كوريا الجنوبية في بطولة آسيا بكرة اليد

شفق نيوز/ اصدر الاتحاد الاسيوي لكرة اليد، يوم الخميس، جدول المباريات المتبقية لبطولة اسيا.

وقرر الاتحاد الاسيوي اقامة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكوري الجنوبي يوم 30 كانون الثاني الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

وسينتظر الاتحاد الاسيوي لكرة اليد نتيجة فحص اللاعبين يوم السبت وبعدها يقرر اقامة المباراة من عدمه.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل أمس امام الكويت 25-25 في مباراة مثيرة اهلت العراق لخوض مباراة الملحق امام كوريا الجنوبية الذي انسحب من لقاء قطر بسبب تعرض لاعبيه الى عدة اصابات في صفوفه.