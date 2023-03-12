العراق يلاقي اليابان الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس آسيا للشباب

شفق نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق، نظيره الياباني يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم آسيا، وذلك بعد فوز منتخب اليابان في المباراة الحاسمة قبل قليل على منتخب الاردن بهدفين دون رد .

وتغلب منتخب اليابان على الاردن 2-0 ليتأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا للشباب ومونديال كأس العالم 2023.

وبذلك سيلاقي المنتخب الشبابي العراقي في نصف نهائي البطولة.

يذكر انه لم يتبقى من عرب آسيا في المونديال وأمم آسيا سوى منتخب العراق الوطني.