العراق يلاقي الهند في اولى مبارياته ببطولة كأس ملك تايلند الودية

شفق نيوز/ جرت في مدينة شانغ ماي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، سحبة قرعة بطولة كأس ملك تايلاند الودية بدورتها الـ 49 بحضور ممثل للمنتخب العراقي مهدي كريم مدير المنتخب "اون لاين".

واسفرت القرعة عن مواجهة العراق لمنتخب الهند يوم 7 من أيلول المقبل بينما يواجه منتخب لبنان فريق مضيف البطولة تايلند بنفس اليوم.

ويلتقي المنتخبان الفائزان في المباراة النهائية في العاشر من أيلول المقبل.

وتُقام المواجهات في مدينة شانغ ماي التايلندية خلال ايام الفيفا دي وهو توقف المنتخبات الوطنية .