العراق يلاقي الكويت في نصف نهائي كأس العرب لكرة الصالات

شفق نيوز / يواجهُ المنتخب العراقي لكرةِ الصالات نظيره الكويتيّ، غدا الأحد، في إطار الدور نصف النهائي من بطولةِ كأس العرب المُقامة حاليًا في السعوديّة.

وجاءَ تأهل المنتخب الوطني، إلى هذه المباراةِ بعد أن تغلبَ على نظيره السعوديّ بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفين في الدور ربع النهائي، في حين وصلَ المنتخب الكويتيّ إلى هذا الدور بعد تجاوزه منتخبَ فلسطين بركلات الجزاء الترجيحية (4 - 1) بعد انتهاءِ الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادلِ الايجابيّ (4 - 4).

وقالَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، رئيس الوفد يحيى زغير، عن مباراة السعوديّة: "كانت مواجهةً صعبةً، ومنتخبنا قدّمَ مباراةً كبيرةً، خصوصاً أن المنتخب السعودي يلعب على أرضهِ وبين جمهوره، لكن الإرادة والعزيمة التي تحلّى بها لاعبونا، وتطبيقهم لجميعِ التعليمات التي أعطاها لهم المدرب ناظم الشريعة، أتت ثمارها فوزاً مستحقاً".

وأضاف زغير، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم (عدنان درجال) كان على تواصلٍ معه عن طريقِ الهاتف، من أجل بثِّ الحماس بين اللاعبين، وتعضيد ما وصلَ إليه المنتخبُ من تطورٍ ملحوظٍ في المستوى إلى الدور نصف النهائي".

وفي السياقِ نفسه، اختارت اللجنةَ المنظمة للبطولةِ حارس مرمى المنتخب العراقي (زاهر مهدي) ليحصد جائزة (رجل المباراة)، ليكون ثالثَ لاعب عراقي ينال هذه الجائزة، بعد اللاعبين سالم فيصل وحيدر مجيد.