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العراق يلاعب أوغندا ودياً في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-06T18:16:27+0000
العراق يلاعب أوغندا ودياً في بغداد

شفق نيوز / يضيّفُ منتخب العراق لكرة القدم، نظيرهُ الأوغندي في لقاءٍ دوليّ ودي، من المقررة أن يُقام في ملعبِ المدينة الدولي بالعاصمةِ بغداد، وذلك في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وهذه المباراة، نسق لها ضمن إطار تحضيراتِ المنتخب العراقي لاستكمال مشواره في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأس العالم، استعدادً لمواجهتي إيران في 27 من الشهر الجاري، ومنتخب لبنان في الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل، وكذلك ضمن مساعي الاتحادِ لرفعِ الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد.

ويأتي هذا اللقاء، بعد جهودٍ مكثفةٍ بذلها وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد، عدنان درجال، للحصول على موافقةِ الاتحادِ الدولي، وكذلك موافقة الاتحادين الأفريقي والأوغندي، لخوضِ المباراة في العاصمةِ بغداد.

يشارُ إلى أن المنتخب العراقي لكرة القم، سيباشر تدريباته المقبلة، في العاصمة بغداد، في 17 من الشهر الجاري، تحت إشرافِ المدرب بيتروفيتش.

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