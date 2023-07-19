العراق يكشف موعد انطلاق عمل وبرنامج "لاليغا" الإسباني

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء تحديد رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" موعد افتتاح أكاديميتها مع انطلاق دوري المحترفين في العراق.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من افتتاح الأكاديمية يأتي ضمن برنامج الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتنسيق مع (لاليغا) بغية تطوير المواهب من الفئات العمرية في العراق وإيصالها إلى النجومية بعد سقف زمني معين".

وأضاف الزاملي، أن "إعداد الجيل سيكون بعد عامين من عمل (لاليغا) لاكتشاف المواهب في العراق، حيث سيتم اختيار النخبة بشكل احترافي لتكملة إعدادهم في إسبانيا".

وأوضح أن "الصفوة من المواهب التي سيتم اختيارها بعد عامين من العمل الصحيح، ستنقل إلى إسبانيا للانخراط في التدريبات مع الفئات العمرية للرابطة هناك، ويستمر بقاءها لمدة عام كامل، ليتم تطويرها وإعدادها بشكل كبير من أجل أن تكون جاهزة لتمثيل العراق في المنتخبات الوطنية تدريجياً".

ولفت الزاملي، إلى أن "هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الاتحاد العراقي التي وضعها لبناء جيل واعد سيكون مستعداً بشكل كامل لتمثيل الكرة العراقية، من خلال سلسلة اكتشافات للمواهب الحقيقية وصقلها وتجهيزها بشكل احترافي عال".

وكان رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، قد وقع عقد الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة "لاليغا" للدوري الإسباني، لإقامة دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل 2023- 2024، عن الجانب العراقي، فيما وقعه عن الجانب الإسباني رئيس رابطة "لاليغا" خافير تيباس، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.