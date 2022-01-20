العراق يكشف خارطة طريقه لمباراة اوغندا غداً

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، موعدا لاقامة مباراة العراق واوغندا الودية على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد على أن يسبقها مؤتمراً صحفياً، اليوم الخميس، لمدربي الفريقين وآخر الاستعدادات للقاء المرتقب .

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد اقامة المؤتمر الصحفي اليوم في الساعة الثالثة عصراً لمدرب منتخب اوغندا وفي الرابعة عصرا لمدرب منتخبنا الوطني .

وأضاف أن الاتحاد جهز كافة الامور التنظيمية للقاء الودي بين الفريقين الذي سيقام مساء يوم غد الجمعة، مبيناً أن اللقاء يعد بروفة استعدادية للقاء منتخبنا امام ايران نهاية الشهر الحالي ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

وأشار إلى أن الاتحاد حدد مدة اجراء منتخب اوغندا تدريباته على ملعب المدينة اليوم ويعقبه تدريبات منتخبنا الوطني بكامل نجومه بلستثناء غياب المحترفين والمصابين وهما احمد فاضل وياسر قاسم اللذان تاكدت اصابتهما وعدم مشاركتهما مع المنتخب في لقاء منتخبنا امام اوغندا .

وكان منتخب اوغندا وصل مطار بغداد الدولي يوم امس في الساعة الحادية عشر وخمس واربعين دقيقة .