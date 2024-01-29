العراق يكشف حقيقة الحظر الآسيوي بعد فوضى المؤتمر الصحفي في قطر

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، الأنباء المتداولة في منصات التواصل ووسائل الإعلام، بشأن قرار الاتحاد الآسيوي حظر الصحفيين الذين تسببوا بفوضى المؤتمر الصحفي للمدرب خيسوس كاساس.

وأشارت الأنباء إلى حرمان الصحفيين العراقيين من تغطية أي أحداث رياضية مستقبلاً، وكذلك إلى فتح رئاسة الوزراء أيضا تحقيقاً بالموضوع والمطالبة من المؤسسات الإعلامية العراقية، بأسماء الصحفيين.

وعن هذه الأنباء، قال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "هكذا أمور عارية عن الصحة، فمن غير المعقول أن يتم اتخاذ قرارات حكومية وآسيوية بهذه السرعة".

واضاف الزاملي: "نستغرب مثل هكذا أنباء تتداول في مواقع التواصل وبعض المنصات الإعلامية، كونها غير صحيحة وغير موجودة أساساً".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، التقدم بشكوى للجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، بشأن مباراته مع الأردن، التي شهدت جدلاً تحكيمياً ظالماً من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغاني.

وودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا، عصر اليوم، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة المثيرة للجدل، خاصة بعد أن شهدت طرد مهاجم العراق أيمن حسين.