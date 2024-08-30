العراق يكثف تدريباته ويخوض "ودية مغلقة" استعداداً لتصفيات المونديال

شفق نيوز/ صعّد المنتخبُ الوطنيّ من وتيرةِ تدريباته مساء الجمعة، وذلك بخوضه وحدةً تدريبيةً في ملعبِ جامعة قطر تحضيراً لانطلاقِ جولةِ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وسبقت الوحدة التدريبيّة محاضرة فنيّة فيديويّة لمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، تركزت على الطُرقِ الممكن استخدامها في عمليةِ استخراج الكرة إلى ساحةِ المنافس، وضرورة تطبيق مفردات المحاضرة في تدريباتِ اليوم التي شارك فيها (22) لاعباً.

وهم كل من: جلال حسن، علي كاظم ، حسين حسن، أسامة رشيد، أحمد مكنزي، صفاء هادي، مصطفى سعدون، محمد قاسم ، أحمد يحيى، محمد الطائي، مهند علي، مناف يونس، اكام هاشم ، سعد ناطق، باشانغ عبدالله، زيد تحسين، هيران أحمد، ريبين سولاقا، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أمجد عطوان، إضافةً إلى محترفِ الوحدة السعودي يوسف أمين الذي التحقَ بوفدِ المنتخب الوطني في الدوحة.

وشهدت التدريباتُ، حضورَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، وعضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم أحمد الموسوي.

ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ العراقي، يوم غد السبت مباراةً وديةً تدريبيةً ضد نادي الوعب القطري، وستكون التغييراتُ فيها مفتوحةً بواقع ثلاثة توقفاتٍ بناءً على طلبِ مدرب المنتخب خيسوس كاساس، وسيكون اللقاءُ (مغلقاً) بعيداً عن الحُضورِ الجماهيريّ ووسائل الإعلام.