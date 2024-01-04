العراق يكثف تدريباته استعداداً لودية كوريا الجنوبية (صور)

شفق نيوز/ كثّف المنتخبُ العراقي لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم الخميس، تحضيراً لمُواجهةِ منتخبِ كوريا الجنوبية بعد غدٍ السبت في الساعة الخامسة مساءً (17:00)، في مواجهةٍ دولية وديةٍ يحتضنها ملعبُ جامعة نيوريوك في العاصمةِ الإماراتيّة أبو ظبي.

وحضر تدريبات المساء، رئيسُ اللجنة الأولمبيّة عقيل مفتن ورئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وجرت في مراكز تدريب جامعة نيويورك في السعديات، وشارك فيها جميع اللاعبين الـ26.

وبعد نهايةِ التدريبات، التقَى رئيس اللجنة الأولمبيّة عقيل مفتن، لاعبي المنتخبِ والجهاز الفنيّ، وحثهم على مضاعفةِ الجُهودِ في المرحلةِ الحالية، من أجل مواصلةِ تعزيز الصُورةِ المشرفة لكُرةِ القدم العراقيّة، والسعي للمُحافظةِ على المكتسبات التي تحققت.

وثمن مفتن، الدعمَ المقدم من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك قبيل بدء أسود الرافدين مشاركتهم في نهائياتِ كأس آسيا المزمع إقامتها في قطر للفترة من 12 كانون الثاني إلى 10 شباط المقبل.

من جهته، أكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، أهميةِ تقديم أفضل المُستوياتِ، وترك بصمةٍ إيجابيةٍ لرفع اسم العراق عالياً في هذا الاستحقاق المهم.

وشدد درجال، على ضرورة تَكثيفِ الجهود في سبيل تحقيق أفضل النتائج، وأن يكونَ التمثيل مشرفاً بعد الظهورِ المميز في الاستحقاقاتِ السابقة، وأن يكون المنتخب الحصانَ الأسود في النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا.

ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخب الوطنيّ صباح الغد وحدةً تدريبيةً أخيرةً قبلَ مواجهةِ المنتخب الكوري الجنوبي، في مباراة ستقام من دون جُمهور.