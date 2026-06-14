العراق يكثف تحضيراته لمواجهة النرويج (صور)

شفق نيوز- بغداد

يواصل المنتخب العراقي لكرة القدم تحضيراته المكثفة في الولايات المتحدة الأميركية استعداداً لخوض مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 أمام منتخب النرويج، وسط تركيز فني عالٍ من الجهاز التدريبي بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد.

ويدخل "أسود الرافدين" المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للمواجهة المرتقبة التي ستقام فجر يوم الأربعاء عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من البطولة.

ويعمل الجهاز الفني على وضع اللمسات النهائية للتشكيلة الأساسية وخطة اللعب، بعد سلسلة من المعسكرات والمباريات الودية التي خاضها المنتخب خلال الفترة الماضية في إسبانيا والولايات المتحدة.

وتتطلع الجماهير العراقية إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية تمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة في مشواره المونديالي، خاصة مع عودة العراق إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل.

كما يأمل المنتخب العراقي في تقديم ظهور يليق بطموحات الشارع الرياضي العراقي، مستفيداً من حالة الاستقرار الفني والمعنويات المرتفعة التي رافقت التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات.