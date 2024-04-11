العراق يكتفي ببرونزية فردي الرجال ويتأهل بمنافسات الزوجي إلى نهائي بطولة انطاليا للتنس

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للتنس من تحقيق برونزية بفعالية فردي الرجال والتأهل للمباراة النهائية بفعالية زوجي الرجال في منافسات بطولة إنطاليا الدولية للتنس الجارية حاليا في أنطاليا التركية.

وقال كابتن المنتخب العراقي اكرم مصطفى لوكالة شفق نيوز؛ "لقد بلغت مباراة نصف نهائي البطولة بعد فوزي على المصنف البولندي الرابع في البطولة في مباراة ربع النهائي، وكذلك تأهلنا أنا وشقيقي لاعب المنتخب العراقي عادل مصطفى الى المباراة النهائية للبطولة".

وأضاف "لقد خسرت عصر اليوم أمام المصنف الثاني الألماني وهو بطل البطولة السابقة والمصنف الأول على ألمانيا وأحرزت برونزية البطولة".

واوضح انه حقق الفوز مع زميله عادل مصطفى بمنافسات نصف نهائي زوجي الرجال على المنتخب الألماني ليبلغا المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم غد الجمعة أمام المنتخب الأسترالي الذي يضم المصنف الأول عالميا لفئة 30 سنة وزميله.

وتابع مصطفى، أنه جمع 500 نقطة من بين 1000 نقطة في هذه البطولة التي تعد من بين اقوى البطولات الدولية وتضم مشاركين على مستويات عالية جداً وتعد هذه النقاط نسبة جيدة في مثل هكذا بطولات على مستوى عال.