العراق يكتفي بالمركز الثاني بعد خسارته امام المغرب في ختام كأس العرب للصالات

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة الصالات امام نظيره المغربي في ختام بطولة كاس العرب للصالات بنتيجة 3-0 ليتوج المغرب بالمركز الاول، بينما اكتفى منتخبنا بالمركز الثاني.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب المغرب على منتخب العراق بهدف واحد دون مقابل، وفي الشوط الثاني اضاف المغرب هدفا ثانيا من خطا لدفاعاتنا، ثم اضاف المغرب هدفا ثالثا قبل نهاية اللقاء بثوان.

وضيفت قاعة الصالة الخضراء المغلقة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية ، مباراة العراق للصالات ونظيره المغربي في نهائي بطولة كأس العرب لكرة الصالات عصر اليوم الثلاثاء.