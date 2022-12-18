العراق يقرر منح سمة الدخول لمتابعة خليجي 25 بشكل مجاني ومباشر

شفق نيوز/ قررت السلطات العراقية، يوم الأحد، أن يكون منح سمة الدخول لمتابعة بطولة خليجي 25 بشكل مجاني ومباشر.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة من قبل وزير الداخلية، تقرر بأن تكون سمة الدخول إلى العراق لمتابعة بطولة خليجي 25 بشكل مجاني ومباشر".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت مسبقاً فرض رسوم بقيمة 200 دولار على تأشيرة الدخول للراغبين بحضور بطولة (خليجي 25) المقرر انطلاق منافساتها في (البصرة) في السادس من يناير المقبل، وهو أمر أثار جدلاً لدى مواطنين خليجيين.

وأطلقت وزارة الداخلية العراقية موقع إلكتروني لتقديم طلبات للحصول على تأشيرة دخول العراق خلال بطولة خليجي 25، والتي تنطلق في السادس من يناير 2023 في محافظة البصرة العراقية.