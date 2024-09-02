العراق يقرر إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة الدخول إلى البصرة

شفق نيوز/ قرر العراق إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة الدخول إلى البصرة للفترة من اليوم الاثنين، حتى الخامس من أيلول الجاري.

وقالت سفارة سلطنة عمان في بغداد، عبر منشور لها على مواقع التواصل، أنه تم إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة دخول العراق للقادمين برا وجوا لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيلعب مع نظيره العراقي في البصرة الخميس 5 سبتمبر/ أيلول الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

ويسري الاعفاء، وفق منشور السفارة، من 2 الى 5 سبتمبر/ ايلول.