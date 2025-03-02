العراق يقدم عرضاً بمليون دولار لاستضافة مباراة ودية بين الأهلى والزمالك

شفق نيوز/ تلقت إدارتي فريقي الأهلي والزمالك المصريين، خطابا رسميا من الاتحاد العراقي لكرة القدم، يطلب فيها استضافة مباراة ودية بين الفريقين خلال شهر آذار الجاري.

وأخطر الاتحاد العراقي إدارتي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، برغبته في إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 10 آذار الجاري، على أن يحصل كل فريق على مقابل مادي بقيمة 500 ألف دولار، نظير المشاركة في المباراة بكامل النجوم، على أن يتم حسم التأمين واستضافة ملعب المباراة خلال الساعات القليلة القادمة.

وحتى هذه اللحظة لم تحسم إدارتا الأهلي والزمالك موقفيهما من المشاركة في المباراة.

وعلى ما يبدو أن مواجهة فريقي الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، ستجدد خلال شهر آذار الجاري، ولكن هذه المرة خارج حدود جمهورية مصر العربية.

وتقابل فريق الأهلي مع نظيره الزمالك السبت الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.