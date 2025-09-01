العراق يفوز على مصر ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الخليج للشباب

شفق نيوز- الرياض

حقق منتخب شباب العراق لكرة القدم الفوز على نظيره المصري، مساء اليوم الاثنين، في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً التي تستضيفها مدينة أبها السعودية.

جرت المباراة عند الساعة 4:30 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها السعودية، وانتهت لصالح العراق بينتجة 2-0، ليتأهل بذلك إلى دور نصف نهائي البطولة بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام عمان.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل لمصر، سجل الهدف اللاعب زين العابدين ياسر في الدقيقة الثالثة بعد أن أخطأ الحارس في إبعاد الكرة ليستغل لاعب العراق ذلك الخطأ ويودع الكرة داخل المرمى المصري.

وفي الشوط الثاتي سجل المنتخب العراقي هدفه الثاني في الدقيقة 68 عن طريق يوسف جاسم.

وبهذه النتيجة جمع المنتخب العراقي 6 نقاط كانت كفيله لتأهل إلى دور نصف نهائي كأس الخليج للشباب بغض النظر عن ثالث مبارياته أمام عُمان الخميس المقبل.

وكان منتخب شباب العراق لكرة القدم، حقق يوم الجمعة الماضي، أول انتصار له على حساب نظيره البحريني 1-0، في منافسات بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً التي تستضيفها مدينة أبها السعودية.

وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات، وهي العراق، السعودية، قطر، الكويت، اليمن، عُمان، البحرين، ومصر، التي جاءت مشاركتها في البطولة بدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد انسحاب الإمارات.

وقسمت المنتخبات على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، قطر، الكويت واليمن، فيما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات العراق، عمان، البحرين ومصر.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور نصف نهائي البطولة التي تنطلق يوم الأحد 7 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأربعاء الموافق 10 من الشهر نفسه.