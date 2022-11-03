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العراق يفوز على قبرص والنمسا وبلغاريا في بطولة العالم لتنس كرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-03T14:18:31+0000
العراق يفوز على قبرص والنمسا وبلغاريا في بطولة العالم لتنس كرة القدم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لتنس كرة القدم، يوم الخميس، نتائج منتخب اللعبة  في بطولة كأس العالم الجارية احداثها في الجيك.

وقال رئيس اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز، صفاء صاحب، ان منتخب العراق للعبة فاز في بطولة كأس العالم لتنس كرة القدم في فعالية الفردي على منتخب قبرص والنمسا بشوطين للاشيء.

واضاف ان مباراة المنتخب العراقي فاز ايضا على نظيره البلغاري في فعالية الزوجي بشوطين للاشيء.

يذكر أن المنتخب العراقي لتنس كرة القدم، سبق أن شارك في بطولة كأس العالم التي جرت العام الماضي في رومانيا، وتمكن من إحراز المركز الثالث.

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