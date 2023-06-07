العراق يفوز على فلسطين بسداسية في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب لكرة الصالات

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق لكرة الصالات، مساء اليوم الاربعاء، فوزاً كبيراً على نظيره الفلسطيني بنتيجة 6-0، ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حالياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة والنصف على صالة وزارة الرياضة في مدينة جدة السعودية .

وانتهى الشوط الأول لصالح المنتخب العراقي للصالات بنتيجة 3-0 للعراق، وفي الشوط الثاني عزز النتيجة بثلاثة اهداف اخرى.

وجاءت اهداف العراق عن طريق ، مصطفى احسان (3) ، (14) ، رافد حميد (11) ، غيث رياض (27) ، زاهر مهدي (30) ، سالم فيصل (37) .

ويلاقي منتخب العراق نظيره المصري في مباراته الثانية الجمعة المقبلة.