العراق يفوز على الوعب القطري 2-0 ودياً

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي على نادي الوعب القطري بنتيجة 2-0 في مباراة تجريبية مغلقة جرت مساء السبت، في آخر بروفة للمنتخب قبل انتهاء معسكره التدريبي في قطر.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون رد، سجله أمجد عطوان في الدقيقة 5، وأضاف هدفا آخر في الشوط الثاني عن طريق زيد تحسين في الدقيقة 90.

ومن المؤمل أن يعود المنتخب العراقي إلى البصرة بعد انتهاء معسكر قطر، حيث يستعد لمدة أربعة أيام قبل خوض المباراة الأولى أمام عُمان يوم 5 أيلول/سبتمبر المقبل، في مستهل مواجهاته في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.