العراق يفوز على السعودية ويبلغ نصف نهائي كأس الخليج دون 17 سنة

شفق نيوز- الدوحة

تمكّن منتخب ناشئة العراق، يوم الجمعة، من الفوز على نظيره السعودي، ليتصدر مجموعته ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج دون 17 سنة.

وفاز العراق على السعودية بنتيجة ضمن منافسات كأس الخليج دون 17 سنة الجارية في قطر.

وجرت المباراة في ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الـ 6:00 مساءً ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج دون 17 عاماً - قطر 2025.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل للمنتخب السعودي، الذي تمكّن من تقليص الفارق في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وكان منتخب العراق تعادل بمنافسات المجموعة الثانية مع الكويت في المباراة الأولى 1-1 وفاز في المواجهة الثانية على البحرين 2-0.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب قطر المضيف، على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن.

في المقابل، ترأس المنتخب العراقي المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانب السعودية، كلاً من البحرين والكويت.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بطريقة خروج المغلوب يوم 30 أيلول/سبتمبر الجاري، بينما تقام المباراة النهائية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل على استاد حمد الكبير.

وتصدر منتخب العراق المجموعة الثانية بالمركز الاول برصيد 7 نقاط بعدما فاز على البحرين والسعودية وتعادل أمام الكويت.

وتأهل السعودية ثانياً برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أول مباراتين على الكويت والبحرين، مسجلاً 8 أهداف وخسارة امام العراق.