العراق يفوز على السعودية بخماسية في أولى مواجهاته بنهائيات آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي، يوم الأربعاء، على منتخب السعودية بنتيجة 5-1 ضمن منافسات نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات الجارية في العاصمة التايلندية بانكوك.

وانطلقت المباراة عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد في صالة ارينا بالعاصمة بانكوك وهي أولى مبارياته ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب العراقي بنتيجة 3-1، وفي الشوط الثاني اضاف العراق هدفان لينتهي اللقاء بفوز العراق بخماسية.