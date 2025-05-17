العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للألعاب المائية

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية، خالد عبدالواحد گبيان، بمنصب نائب رئيس الإتحاد العربي للألعاب المائية للفترة من 2025-2029 في الانتخابات التي اقيمت صباح اليوم السبت، في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأسفرت الإنتخابات عن فوز اليمني خالد محسن الخليفي برئاسة الاتحاد العربي، كما فاز حميد الغريب من دولة الكويت وأمير عبدالجواد من مصر كنواب لرئيس الاتحاد، ليصبح المجموع ثلاثة نواب للرئيس فضلاً عن فوز تسعة اعضاء لمجلس ادارة الاتحاد.

وعّبر گبيان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن فائق شكره لـ"الجمعية العمومية للثقة التي منحوها له"، مؤكداً في الوقت ذاته انه سيسعى مع زملائه في مجلس ادارة الإتحاد العربي للألعاب المائية إلى النهوض بعمل الإتحاد ودعم واسناد الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العربي بهدف تطويرها وتحقيق النجاحات بما يتلائم مع المرحلة المقبلة للإتحاد العربي للألعاب المائية.