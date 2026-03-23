العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمصارعة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت ممثلية اللجنة الأولمبية العراقية في كركوك، يوم الاثنين، عن نيل الكابتن مهدي حسن إسماعيل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمصارعة، في الانتخابات التي أُجريت اليوم.

وقال رئيس الممثلية حربي خالد في تصريح لوكالة شفق نيوز ، إن "هذا الإنجاز يُعد إضافة مهمة للرياضة العراقية، ويعكس حجم الثقة التي تحظى بها الكفاءات الرياضية في كركوك على المستوى العربي".

وأضاف أن "فوز إسماعيل بهذا المنصب يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز حضور العراق في الاتحادات العربية، فضلاً عن الإسهام في تطوير رياضة المصارعة وفتح آفاق جديدة أمام اللاعبين".

وتابع أن "هذا الفوز لا يمثل شخص الكابتن مهدي حسن إسماعيل فحسب، بل هو إنجاز يُحسب للرياضة في كركوك والعراق عموماً"، مبيناً أن "تولي هذا المنصب يعكس كفاءة الكوادر الرياضية العراقية وقدرتها على التواجد في المحافل العربية".

وأضاف خالد أن "وجود شخصية من كركوك في هذا الموقع سيمنح دفعة قوية لرياضة المصارعة، وسيسهم في دعم الأبطال وفتح آفاق أوسع أمامهم للمشاركة والتألق في البطولات العربية والدولية".

يذكر أن مهدي حسن اسماعيل يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة.