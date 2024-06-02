العراق يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي للبليارد والسنوكر شمس الدين عبد العال بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة خلال المؤتمر الانتخابي الذي أقامته الجمعية العمومية لاتحادات غرب آسيا في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال عبد العال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن الفوز بهذا المنصب يحملنا مسؤولية مضاعفة لدعم رياضة البليارد والسنوكر في دول غرب آسيا، إضافةً إلى مواصلة العمل لنشر اللعبة في العراق.

وأضاف أن، "اختيارنا من قبل الجمعية العمومية لغرب آسيا هو دليل على نجاح عملنا الذي نقوم به في العراق وانعكاساته الخارجية".

يذكر أن شمس الدين عبد العال تمكن من الفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا بالإجماع، حاصلاً على جميع الأصوات البالغة 13 صوتاً خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة على هامش منافسات بطولة غرب آسيا.