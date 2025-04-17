العراق يفوز بمنصب رفيع في الاتحاد العربي لألعاب القوى

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الخميس، فوز ممثل العراق، وليد تركي جاسم، نائب رئيس الاتحاد العراقي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي عن قارة آسيا، وذلك بالتزكية خلال الانتخابات التي جرت في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

واعتبر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هذا الفوز، "تأكيداً على المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الاتحاد العراقي لألعاب القوى على الصعيدين العربي والقاري، وثمرةً للجهود الإدارية والتنظيمية المستمرة".

وأعرب الاتحاد العراقي لألعاب القوى، عن "شكره وتقديره إلى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، على دعمه المتواصل، والذي أسهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الإنجاز العربي المتميز"، بحسب البيان.