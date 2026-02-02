العراق يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للاسكواش

شفق نيوز- المنامة

نال الاتحاد العراقي للاسكواش، مساء اليوم الاثنين، منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للعبة للدورة 2026-2029.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش، وممثل العراق في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، علي جهاد، لوكالة شفق نيوز خلال اتصال هاتفي، إن اختياره تم بالتزكية خلال المؤتمر الانتخابي لانتخاب اللجنة التنفيذية الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وبين أن البلدان العربية التي حضرت الاجتماع هي العراق ومصر وفلسطين والكويت والأردن والسعودية ولبنان والبحرين وقطر، مضيفاً أن أهم الفقرات في اجتماع اليوم هي الموافقة بالإجماع على استضافة العراق للبطولة العربية للرجال فردي وفرقي في السليمانية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي.

يذكر أن منصب رئيس الاتحاد العربي للاسكواش احتفظ به وليد صميعي من دولة الكويت.