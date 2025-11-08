العراق يفوز بـ 3 مناصب رفيعة في اتحاد آسيا للقوس والسهم

شفق نيوز- دكا

فاز العراق، اليوم السبت، بمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد آسيا في لعبة القوس والسهم، فضلاً عن نيله منصبين آسيويين آخرين.

وجرت انتخابات الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، بمشاركة عراقية في العاصمة البنغلاديشية دكا، والتي شهدت حضور رؤساء وممثلي الاتحاد الآسيوي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي، سعد محمود المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إنه فاز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة بعد نيله ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

وأضاف أن العراق فاز أيضاً بمنصبين آخرين في الاتحاد الآسيوي، موضحاً أن محمد علي فياض نائب رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم فاز برئاسة لجنة الأنظمة والقوانين، بينما فاز كريم حمد كاظم، الأمين العام للاتحاد العراقي للقوس والسهم برئاسة لجنة الملعب وهدف ثلاثي الابعاد.

وأشار المشهداني، إلى أن هذه المناصب تعد مهمة جداً ومكسب للعراق سيما جاءت بعد كسب ثقة الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي.