العراق يفوز بعضوية غرب آسيا للقوس والسهم

شفق نيوز/ فاز الأمين العام للإتحاد العراقي للقوس والسهم كريم حمد كاظم، يوم الخميس، بعضويةِ اتحاد غرب آسيا بالإجماع، وذلك خلال الانتخاباتِ التي أقيمت في المملكةِ العربية السعوديّة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن فوز كريم حمد، وبالاجماع في انتخابات اتحاد غرب اسيا التي جرت بالسعودية، يؤكد دور العراق بلعبة القوس والسهم على مستوى غرب آسيا .

واضاف، ان فوز العراق بالمنصب يعطينا انطباعاً على أن الخبرة العراقية يجب أن تتواجد في الاتحادات الآسيوية والعربية.

وتمنى رئيس الاتحاد لـ كريم حمد التوفيق والنجاح في هذه المسيرة الآسيوية من أجل خدمة ورفعة لعبة القوس والسهم مع بقية زملائه الآخرين.