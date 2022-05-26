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العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-26T15:21:27+0000
العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب

شفق نيوز/ فازَ العراق، اليوم الخميس، بعضويةِ المكتب التَنفيذيّ لوزراءِ الشَباب والرياضة العرب، وذلك في اجتماعاتِ المجلس الوزاريّ التي عقدت اليوم في القاهرة، وتمخضَ عنها فوزُ العراق بعضويةِ المكتب التنفيذي لوزراءِ الشباب والرياضة العرب، فضلاً عن رئاسةِ لجنة الرياضة في المكتب.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزير رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، مثّل العراقَ في الاجتماع.

وقد انعقدت الدورة 67 لمجلسِ الوزراء الشباب والرياضة العرب في القاهرة، وصوّت المجلسُ على توصياتِ اللجان المعاونة الشبابيّة والرياضيّة والماليّة والمتخذ بشأنها قرارات المكتب التنفيذي في دورته الـ45.

وأشار البيان إلى أن "العراق فاز في عضويةِ المكتب التنفيذي، بالإضافة للسعودية والكويت والإمارات وتونس وليبيا والجزائر ومصر وفلسطين.

ولفت إلى أن العراق نال موافقةَ المجلس الوزاري لرئاسةِ اللجنة الرياضيّة لوزيرِ الشباب والرياضة عدنان درجال، وكذلك المُوافقة على عضويةِ العراق في اللجنةِ الشبابيّة المعاونة، ويمثلها الدكتور أكرم نعيم عطوان".

وتابع البيان؛ ان المجلس صوت أيضاً على إعادةِ العمل للمعهدِ القومي لإعدادِ القياداتِ في مجالِ الشباب وتثمين دور العراق في تنفيذِ مشروع بغداد عاصمة الشَباب العربي، والتصويت على مشروعِ مسرح الشارع في نسخته الثانية، لافتا إلى أن المجلسُ ختم أعماله اليوم في القاهرة.

يذكرُ أن العراق كان عضواً في المكتبِ التنفيذي للفترةِ الماضية لمدة أربع سنواتٍ أيضا.

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