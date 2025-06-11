العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للرياضات الجوية، يوم الأربعاء، عما وصفه بـ"إنجاز رياضي" جديد بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم انتخاب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للرياضات الجوية، حارث الكناني، لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، ليكون ممثل العراق الرسمي في الدورة المقبلة التي تمتد لأربع سنوات، وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم أمس الثلاثاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية".

وأضاف أن "هذا الفوز يأتي تأكيداً على الحضور المتنامي للعراق في المحافل الرياضية الدولية، لاسيما في مجال الرياضات الجوية، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتزايدة بالكفاءات العراقية وقدرتها على الإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي على مستوى القارة".

وأكد الاتحاد أن "هذا الفوز يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى دعم ، وتفعيل الشراكات مع الاتحادات الآسيوية، وتعزيز مشاركة العراق في البطولات الدولية"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لتعزيز مكانة العراق على خارطة الرياضات الجوية إقليميا وعالمياً".

وأوضح أن "هذا الإنجاز دفعة قوية لمسيرة الرياضة العراقية، ويؤكد إصرار الاتحادات الرياضية على لعب دور فاعل ومؤثر على المستوى القاري والدولي".