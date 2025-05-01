العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السرعة

شفق نيوز/ تمكن العراق من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السرعة، يوم الاثنين، على هامش البطولة العربية التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في جمهورية مصر العربية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة السرعة، علي حمزة الربيعي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد فراس راضي الخفاجي، تمكن من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي بكرة السرعة".

وبين أن "الانتخابات أسفرت عن فوز المصري عمرو حسين برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية، بالإضافة إلى حصول المغربي نور الدين البرنوصي على منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، والإماراتي سعيد العاجل على منصب النائب الثاني".

ولفت الربيعي إلى أن "الانتخابات أسفرت أيضاً عن فوز لبنان والجزائر والسودان وفلسطين، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السرعة".

يذكر أن المنتخب العراقي لكرة السرعة تمكن من إحراز المركز الثالث في بطولة العرب العاشرة التي أقيمت مؤخراً في مدينة بور سعيد المصرية، وبحصيلة بلغت 17 ميدالية ملونة بينها فضيتانو15برونزية.