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العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-12T15:06:21+0000
العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، سعد المشهداني، بعضوية الاتحاد الآسيوي للعبة خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة في بنغلاديش، بعد أن حصل المشهداني على أعلى الأصوات برصيد ٢٧ صوتاً من أصل ٢٨ صوتاً.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الكوري الجنوبي جانك هو بمنصب الرئيس والبنغلاديشي جابول نائباً أول والتايلندي كوزفنتا نائباً ثانياً وبيتر نائباً ثالثاً من تايوان، فيما أسفرت انتخابات الأعضاء عن فوزِ سعد المشهداني بالترتيب الأول، يليه ال نور من كازاخستان ثم الهند وإيران والنيبال.

كما أسفرت الانتخابات أيضاً عن فوز أميني السر والمالية للاتحاد العراقي بالقوس والسهم الدكتور كريم حمد والسيد محمد فياض باللجان الفنية للاتحاد الآسيوي.

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