العراق يفوز بعضوية الاتحاد العربي للشراع والألعاب المائية

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي للشراع والألعاب المائية، تحسين علي الحسون، يوم الخميس، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وقال الحسون لوكالة شفق نيوز، ان "الانتخابات لعضوية المكتب التنفيذي جرت (أونلاين) عبر برنامج زوم بعد تعذر إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة للظروف الصحية والقيود التي فرضت هناك مما اضطر لجعلها الكترونية".

وبين ان "الانتخابات أقيمت بمراقبة وإشراف ممثل اتحاد اللجان العربية سعد السفياني، وأسفرت النتائج عن فوز مجموعة مميزة من الشخصيات الرياضية العربية يتقدمها الشيخ خليفة آل خليفة من البحرين الذي انتخب رئيساً للاتحاد العربي".

وأضاف ان "النظام الداخلي يلزم الجمعية العامة بتعيين شخصين لمنصبي الأمين العام والأمين المالي حيث تم اختيار شخصيتين من جمهورية مصر العربية لشغل هذين المنصبين".

تجدر الاشارة الى ان تحسين علي الحسون كان قد فاز بثقة جميع الحاضرين حاصلا على أصوات جميع الأعضاء الستة عشر الذين حضروا المؤتمر الانتخابي.