العراق يفوز بسباعية نظيفة على كمبوديا في تصفيات آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الاثنين، من تحقيق فوزه الثاني على نظيره الكمبودي في تصفيات المجموعة السابعة لكأس آسيا الجارية حالياً في أوزبكستان.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق اللاعبين وليد خالد، وفادي علاء، وسالم فيصل، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العراقي أربعة أهداف عن طريق وليد خالد هدفان، وسالم فيصل، وعباس فالح.

وجرت المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد، في قاعة مجمع سومو الرياضية.

وبفوز المنتخب العراقي في مباراته اليوم يكون قد ضمن التأهل إلى نهائيات آسياد بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة ضمن التصفيات أمام أوزبكستان.

وكان منتخب العراق لكرة الصالات، قد فاز في الجولة الأولى ضمن التصفيات نفسها على ماليزيا 2-1، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا.